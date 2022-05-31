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В МЭА допустили дефицит дизтоплива и бензина в Европе летом

Глава МЭА Бироль допустил дефицит дизтоплива и бензина в Европе летом
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Фото: Global Look Press/Stefan Sauer
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Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил в интервью газете Der Spiegel во вторник, 31 мая, что летом могут быть сложности на мировых нефтяных рынках и, возможно, дефицит дизельного топлива и бензина в Европе.

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«Следующим летом на нефтяных рынках могут возникнуть проблемы. Когда в Европе и США начнется пик курортного сезона, спрос на топливо возрастет. Тогда может возникнуть дефицит — например, с дизельным топливом, бензином или керосином, особенно в Европе», — сказал он.

Брилоль подчеркнул, что Европа зависит не только от поставок сырой нефти из-за границы, но и от импорта нефтепродуктов.

Он отметил, что до начала операции в Донбассе Россия была крупнейшим в мире экспортером нефти, газа, ведущим поставщиком угля. По его мнению, текущий энергетический кризис будет масштабнее, чем кризисы 1970-х и 1980-х годов.

«Некоторые страны-экспортеры, такие как Китай, только вводят свои первые запреты на экспорт. Они хотят защитить своих потребителей», — сказал глава МЭА.

Однако он допустил, что «могут быть и сюрпризы, которые облегчат ситуацию на нефтяных рынках». Первый предполагает снижение спроса на нефть со стороны КНР из-за ослабления экономики страны. Второй связан с наращиванием поставок нефти Ираном в случае согласования иранской ядерной сделки. Третий связан с повышение добычи нефти рядом ближневосточных производителей, таких как Саудовская Аравия.

Ранее в этот же день стало известно, что Евросоюз одобрил шестой пакет антироссйиских санкций. Лидеры стран — членов альянса все-таки согласовали введение частичного нефтяного эмбарго на поставки российской нефти по морю. Однако эмбарго не будет распространяться на поставки энергоресурса по трубопроводу.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Россия найдет других импортеров нефти.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил «Известиям», что на фоне частичного эмбарго на российскую нефть может упасть ее добыча, в результате чего возникнет нехватка ресурсов, а цена на черное золото вырастет. Комментируя сообщение агентства Bloomberg о том, что Москва будет терять более чем $22 млрд в год из-за эмбарго, парламентарий отметил, что «в деньгах Россия не потеряет».

Страны Запада продолжают ужесточать санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля специальную операцию по защите мирного населения Донбасса. При этом введенные ограничения сказались на самих странах Европы и США, где рекордно выросли цены на топливо, продукты, а также ускорилась инфляция.

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