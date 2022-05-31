В Херсоне люди выстроились в огромные очереди за российскими сим-картами

В Херсоне люди выстроились в огромные очереди за российскими сим-картами

2022-05-31 15:52:10

2022-05-31 15:52:10

2022-05-31 15:52:10

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