Центробанк до сентября не будет снимать ограничения на покупку валюты

Центробанк до конца сентября не планирует ослаблять ограничения по покупке наличной валюты физическими лицами. Об этом во вторник, 31 мая, заявила журналистам первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

«Я думаю, что пока до сентября подождем, посмотрим за ситуацией. Пока ничего нового, наверное, добавить не смогу по этому поводу», — сказала Юдаева, комментируя действующие ограничения на покупку наличной валюты.

Центробанк 19 мая смягчил временный порядок операций с наличной валютой. С этого времени банки могут продавать без ограничений любую наличную иностранную валюту, кроме доллара и евро. Разрешение продавать без ограничений валюту объяснили наличием у банков остатков иностранных банкнот.

При этом действующие ограничения на продажу наличных долларов США и евро сохраняются. До 9 сентября граждане могут купить только те доллары США и евро, которые поступили в кассы банков начиная с 9 апреля. Ранее эти ограничения распространялись на все виды наличной валюты.

В этот период нельзя будет снять более $10 тыс. с валютных вкладов. Оставшиеся деньги можно получить, но только в рублях по курсу на день выдачи.

Как пояснили в ЦБ, рыночный курс на день выдачи считается на основании данных о средневзвешенном курсе соответствующих валют, рассчитанному по сделкам, заключенным на организованных торгах в день, предшествующий дню выдачи.