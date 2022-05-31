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Центробанк до сентября не будет снимать ограничения на покупку валюты

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Центробанк до конца сентября не планирует ослаблять ограничения по покупке наличной валюты физическими лицами. Об этом во вторник, 31 мая, заявила журналистам первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

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«Я думаю, что пока до сентября подождем, посмотрим за ситуацией. Пока ничего нового, наверное, добавить не смогу по этому поводу», — сказала Юдаева, комментируя действующие ограничения на покупку наличной валюты.

Центробанк 19 мая смягчил временный порядок операций с наличной валютой. С этого времени банки могут продавать без ограничений любую наличную иностранную валюту, кроме доллара и евро. Разрешение продавать без ограничений валюту объяснили наличием у банков остатков иностранных банкнот.

При этом действующие ограничения на продажу наличных долларов США и евро сохраняются. До 9 сентября граждане могут купить только те доллары США и евро, которые поступили в кассы банков начиная с 9 апреля. Ранее эти ограничения распространялись на все виды наличной валюты.

В этот период нельзя будет снять более $10 тыс. с валютных вкладов. Оставшиеся деньги можно получить, но только в рублях по курсу на день выдачи.

Как пояснили в ЦБ, рыночный курс на день выдачи считается на основании данных о средневзвешенном курсе соответствующих валют, рассчитанному по сделкам, заключенным на организованных торгах в день, предшествующий дню выдачи.

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