Передвижной автоклуб прибыл в один из районов Калужской области
В Ульяновский район Калужской области прибыл передвижной многофункциональный культурный центр. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Автоклуб оборудован выдвижной сценой, проекционным экраном и современной аппаратурой. Власти отмечают, что это уже третий из четырех передвижных центров, запланированных к поставке в этом году.
Замглавы районной администрации Тамара Курбакова, слова которой приводит газета «Весть», заметила, что благодаря автоклубу местные жители получат доступ к различным мероприятиям, в том числе концертам и кинопоказам.
Культурные центры поставляются в рамках нацпроекта «Культура» и федерального партийного проекта «Культура малой Родины».