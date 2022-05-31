Сотрудник посольства Черногории в Москве объявлен персоной нон грата

Москва объявила сотрудника посольства Черногории персоной нон грата. Об этом сообщили во вторник, 31 мая, в Министерстве иностранных дел России.

В МИД России объяснили, что это решение российские власти приняли в качестве ответной меры на решение черногорской стороны выслать российских дипломатов из Подгорицы.

«31 мая Чрезвычайный и Полномочный Посол Черногории в Российской Федерации Милорад Шчепанович был приглашен в МИД России, где ему вручена нота Министерства об объявлении persona non grata сотрудника Посольства Черногории в Москве», — говорится в сообщении.

27 мая также стало известно, что пять сотрудников посольства Хорватии объявлены персонами нон грата и в скором времени покинут территорию России. Эта мера была принята в ответ на сокращение числа сотрудников российского посольства в республике.

Новость дополняется.