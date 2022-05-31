Электричка насмерть сбила 11-летнюю девочку в Новосибирске

В Новосибирске электричка насмерть сбила 11-летнюю девочку, которая переходила пути. Об этом сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СКР.

Трагедия произошла 30 мая на перегоне Новосибирск Главный – Новосибирск Восточный. Машинист применил экстренное торможение и подал сигнал повышенной громкости, однако из-за малого расстояния наезд предотвратить не удалось.

Девочка получила тяжелые травмы и была госпитализирована. Через несколько часов она скончалась в больнице, пишет altapress.ru.

Следственный отдел на транспорте организовал доследственную проверку по ч. 2 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.