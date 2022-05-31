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Немецкий генерал заявил о скором установлении контроля РФ в Донбассе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Немецкий военный эксперт генерал-лейтенант в отставке Роланд Катер допустил, что Россия может взять под контроль весь Донбасс в течение нескольких дней. Об этом он сказал во вторник, 31 мая, в прямом эфире телеканала Welt.

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«У меня есть впечатление, что русские решают вопросы поочередно, что ведет к выводам, что, когда они возьмут под контроль Донбасс, а, по моей оценке, это вопрос дней, в лучшем случае — недель, они не удовлетворятся этим и будут продолжать», — указал он.

По словам эксперта, тактика России включает в себя укрепление в сухопутном коридоре в Крым, включая Мариуполь и другие порты.

Ранее, 30 мая, бывший командующий Воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Георгий Шпак заявил, что служащие Вооруженных сил РФ успешно выполнили задачу освобождения городов в Донбассе.

29 мая стало известно, что силы Народной милиции ЛНР успешно осваивают позиции в Северодонецке: служащие заняли плацдарм на территории города и вклинились в линию обороны ВСУ при поддержке ВС РФ.

Днем ранее о взятии под контроль Северодонецка сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Первые кварталы хорошо укрепленного населенного пункта были зачищены от вражеских подразделений. Войска РФ освободили здание гостиницы, которое было подготовлено для продолжительной обороны украинских военных.

26 мая член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Украина бесповоротно потеряла выход к Азовскому морю, так как Запорожская и Херсонская области никогда не вернутся под контроль киевского режима.

В марте глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что при помощи спецоперации Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет вел против населения Донбасса.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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