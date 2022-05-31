Вдова Моторолы рассказала о его заслугах в борьбе за свободу Донбасса

Вдова командира противотанкового специального подразделения Донецкой Народной Республики (ДНР) «Спарта» Арсена Павлова (Моторолы) Елена рассказала 31 мая «Известиям», что ее супруг положил жизнь за свободу Донбасса.

«Донбасс заплатил потом и кровью, заплатил тысячами жизней, тысячами жизней детей, он выстрадал эту свободу. <...> Донбасс всегда был русским и русским останется. <...> Мне кажется, других вариантов, кроме как вступление России в этот конфликт, не было. Его (Моторолы. — Ред.) заслуга в том, что он за это положил жизнь, что он об этом мечтал, и наконец-то это осуществилось, не без его помощи», — рассказала Елена.

Также в ходе беседы с «Известиями» Елена рассказала о последних минутах жизни Моторолы. По ее словам, в тот день он планировал провести время вместе с семьей. Она рассказала, что с детьми поднялась домой буквально на 10 минут раньше Арсена. Добравшись до дома, он написал Елене сообщение с просьбой открыть дверь. Тогда девушка вместе с дочерью пошла встречать главу семейства, однако в этот момент прогремел взрыв. Ударной волной выбило дверь квартиры. Арсен погиб сразу на месте взрыва.

Арсен Павлов погиб 16 октября 2016 года. Взрывное устройство сработало в лифте его дома в центре Донецка. Власти ДНР квалифицировали этот случай как теракт, организованный украинскими спецслужбами.

20 мая президент России Владимир Путин присвоил Павлову орден Мужества посмертно. Глава российского государства присвоил Мотороле орден «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения задач по обеспечению защиты прав и свобод соотечественников».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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