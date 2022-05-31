Программу школьного туризма запустят в Подмосковье

Школьники Московской области первыми среди всех регионов примут участие в программе школьного туризма. На организацию путешествий для более чем 20 тыс. школьников 5–6 классов в Подмосковье выделили порядка 102 млн рублей.

Специально для реализации программы разработали информационную систему, синхронизированную со «Школьным порталом», порталом «Госуслуги Московской области» и системой «Региональный электронный бюджет», пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на вице-губернатора Ирину Каклюгину.

Сначала в рамках программы школьного туризма учащиеся из Балашихи отправятся в Сергиев Посад, а затем в Дмитров. Реализовывать программу будут в несколько этапов. В первом, который пройдет в июне, примут участие ученики 40 школ, которые обучаются по программе «Умные каникулы». В июле планируется запустить индивидуальные туры, а третий этап, который начнется в сентябре, предполагает организацию и групповых, и индивидуальных туров.

В проекте апробации принимает участие 18 регионов России. В его рамках организуют поездки по России для 100 тыс. школьников.

19 мая сообщалось, что появлении законопроекта о создании в России единой детско-молодежной организации. Авторы инициативы еще не пришли к единому мнению о названии будущей организации, однако по своей структуре она будет напоминать пионерию времен СССР.