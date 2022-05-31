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В Париже не стали комментировать идею переименования Московской улицы в Киеве

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Фото: commons.wikimedia.org
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МИД Франции не стал комментировать информацию о том, что Париж предложил переименовать Московскую улицу в Киеве в честь Франции.

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«Мы не комментируем слухи. Это касается внутренней политики суверенного государства», — сказал представитель ведомства «РИА Новости» 31 мая.

Днем ранее в пресс-бюро СВР РФ сообщили, что мэрия Киева рассматривает обращение властей из Франции о переименовании Московской улицы в улицу Шарля де Голля, Парижа или Французскую. В СВР подчеркнули, что данное предложение Франции является неприкрытым проявлением крайней русофобии и пособничества нацистскому режиму в Киеве.

25 апреля сообщалось, что киевский городской совет собирает предложения касательно переименования почти 300 городских объектов, чьи названия связаны с Россией и Белоруссией.

Активно переименовывать улицы, а также сносить памятники на Украине, связанные с Россией, начали на фоне проводимой РФ с 24 февраля спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Тогда и другие стран Запада в знак поддержки Украины также начали переименовывать улицы. Так, например, 22 апреля стало известно, что часть улицы Коруновачни в Праге (Чехия), где расположено посольство России, переименовали в улицу Украинских героев.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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