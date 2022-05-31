Путин поддержал инициативу о присвоении звания Героя России лейтенанту Цыдыпову

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Республики Бурятия Алексеем Циденовым во вторник, 31 мая, поддержал инициативу о присвоении звания Героя России лейтенанту Балдану Цыдыпову. Он был тяжело ранен в ходе специальной военной операции по защите жителей Донбасса.

«Сейчас Минобороны представило к званию Героя России лейтенанта Балдана Цыдыпова. Он ранен тяжело, стопа ампутирована — в общем, много операций предстоит. Но он молодец, хорошо держится. <…> Владимир Владимирович, прошу подержать представление Минобороны о присвоении ему звания Героя России», — предложил Циденов.

Российский лидер данную инициативу поддержал, за что глава Бурятии его поблагодарил.

За день до этого, 30 мая, российский президент присвоил почетное звание «гвардейская» 24-й отдельной бригаде специального назначения. Отмечается, что почетное наименование присвоено за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

20 мая Путин присвоил погибшему командиру противотанкового специального подразделения Донецкой Народной Республики (ДНР) «Спарта» Арсену Павлову (Мотороле) орден Мужества посмертно — «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения задач по обеспечению защиты прав и свобод соотечественников».

18 апреля Путин присвоил почетное звание «гвардейская» 64-й отдельной мотострелковой бригаде за героизм и отвагу.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует также цели по демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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