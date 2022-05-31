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Верховный суд России расширил пределы самообороны при проникновении грабителей в дом

Верховный суд России расширил пределы самообороны при проникновении грабителей в дом
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Верховный суд России расширил пределы допустимой самообороны в случае проникновения грабителей в дом. Об этом говорится в постановлении пленума суда от 31 мая.

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Верховный суд разрешил россиянам обороняться, даже в случае если злоумышленники не избивают их и не угрожают им насилием. Раньше защита допускалась только при побоях, грабежах или насилии.

Помимо этого, жильцы могут прибегнуть к самообороне при реальной угрозе со стороны грабителей — например, если преступник направляет на жертву оружие.

При этом суды должны трактовать все сомнения в превышении пределов самообороны в пользу обвиняемого.

«При проверке доводов подсудимого о совершении общественно опасного деяния в состоянии необходимой обороны суд обязан исходить из принципа презумпции невиновности (ч. 3 ст. 14 УПК РФ), в том числе учитывать, что подсудимый не обязан доказывать свою невиновность или наличие в его действиях признаков менее тяжкого преступления», — говорится в документе.

Юрист Михаил Прядко, комментируя постановление пленума, в разговоре с «Известиями» заявил, что уровень самообороны в случае нападения или попытки ограбления не должен превышать уровень самой угрозы, однако в судебной практике каждый случай рассматривается отдельно. По его мнению, это правильный шаг, так как посягательство на дом, попытка ограбить его в любом случае несет угрозу человеку.

О том, что на отзыв в правительство и Верховный суд направлен законопроект «О внесении изменения в статью 37 Уголовного кодекса РФ», стало известно 7 февраля. Документом предлагается предоставить гражданам право всеми способами защищать свою жизнь, родных и близких от любого преступного посягательства лиц, незаконно проникающих в дом или квартиру.

В частности, в документе отмечалось, что, согласно действующему законодательству, законопослушный гражданин, защищая себя и своих близких, должен оценивать характер опасности насилия или угрозы. То есть он ограничен пределами необходимой обороны, в то время как преступники ничем не ограничены.

Автор законопроекта, глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов тогда пояснил «Известиям», что считает недопустимым, чтобы человек, который оборонялся от злоумышленника, применяя оружие или иные средства, чтобы защитить семью, вдруг сам оказывался на скамье подсудимых.

По его словам, тема такого изменения законодательства поднималась ранее, но не была поддержана. Однако в декабре прошлого года Владимир Путин провел заседание президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека, где этот вопрос вновь обсуждался. Российский лидер дал поручение Верховному суду изучить судебную практику и при необходимости усовершенствовать действующие нормы по самообороне.

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