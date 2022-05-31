Карта спецоперации России в Донбассе на 31 мая

Специальная военная операция российских Вооруженных сил по защите населения Донбасса проводится с 24 февраля. Посмотреть, как продвигаются совместные войска России, Донецкой и Луганской народных республик, а также увидеть карту военных действий на 31 мая можно в материале «Известий».

Согласно данным Минобороны России, опубликованным 31 мая, за сутки были сбиты украинский самолет Су-25 и шесть украинских беспилотников. Также удалось уничтожить 36 единиц военной техники ВСУ и несколько складов с боеприпасами.

Кроме того, продолжается постепенный выход украинских боевиков из мариупольского завода «Азовсталь». Так, по сообщению главы ДНР Дениса Пушилина, с территории предприятия 31 мая было выведено еще несколько «заблудившихся» бойцов.

После этого Игорь Конашенков, официальный представитель российского военного ведомства, заявил об обнаружении в подземельях комбината фургона с отключенной системой охлаждения. В ней хранились 152 тела погибших украинских боевиков.

На месте побывал корреспондент «Известий» Роман Польшаков. Он показал, как выглядит рефрижератор с телами умерших.