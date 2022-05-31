Мэр Энергодара поблагодарил росгвардейцев за спасение его жизни при покушении

Мэр города Энергодар в Запорожской области Андрей Шевчик поблагодарил сотрудников Росгвардии, спасших его при покушении. Об этом 31 мая сообщила пресс-служба ведомства.

«Глава администрации Энергодара отметил профессиональную работу спецназовцев Росгвардии, которые грамотно оказали первую медицинскую помощь и быстро доставили его в больницу», — сказано в сообщении.

По информации Следственного комитета (СК) РФ, 22 мая Шевчик, а также два его охранника пострадали в результате взрыва в подъезде дома. Самодельное взрывное устройство направленного действия было заложено в электрощитовом шкафу. По данным местных правоохранительных органов, в адрес мэра неоднократно поступали угрозы от украинских националистов, после того как он занял пророссийскую сторону. СК РФ начал расследование покушения.