Новый пункт весового контроля откроют на трассе в Приморье

В Приморском крае на трассе Раздольное–Хасан с 6 июня начнет работать новый пункт весового контроля. Сначала это будет происходить в тестовом режиме, так что первые месяцы водителям можно не беспокоиться о штрафах за пересечение пункта на тяжелых автомобилях. Как уточнили в правительстве региона, тестовый режим вводится до 6 сентября.

Аппаратура будет не только фиксировать массу проезжающих машин, но и вычислять интенсивность движения, уточняет Vostokmedia.

Местоположение нового пункта контроля веса выбрали из-за стратегической важности этой трассы для края. Дело в том, что она проходит через девять населенных пунктов, с нее можно попасть в три порта, она является связующим звеном с границами между Россией, Северной Кореей и Китаем.

До конца 2022 года должны запустить еще четыре пункта контроля веса на других дорогах Приморья.