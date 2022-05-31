В Совбезе заявили о стремительной экспансии США на европейском рынке

Американские корпорации и банки ведут стремительную экспансию в Европу на фоне ситуации на Украине, взяв под контроль часть газового рынка. Об этом заявил во вторник, 31 мая, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Корпорации и банки США, осуществляя стремительную экспансию в Европу, уже взяли под свой контроль часть газового европейского рынка. Возрос также приток американского капитала и в сектор полупроводников и другие отрасли хайтека», — сказал Патрушев на выездном совещании в Казани по вопросам национальной безопасности.

Действующая политика США, по его словам, включая развязанную экономическую войну против России, дестабилизирует мировую экономику, провоцирует глобальный экономический и продовольственный кризисы.

Патрушев также отметил, что американская элита не может смириться с появлением многополярного мира и всеми силами стремится сохранить свою глобальную гегемонию.

Между тем, как 31 мая газета EADaily, в энергетическом противостоянии Европа и США проигрывают России. Москва успешно обходит западные санкции, поскольку после введения ограничительных мер в связи с началом спецоперации на Донбассе экспорт российской нефти вырос на 10%. Кроме того, отмечает издание, Россия преуспевает в экспорте газа.

Ранее в мае газета Financial Times, сообщила, что цены на газ в США достигли самого высокого уровня за более чем десятилетие. Скачок цен в США издание объясняет ростом спроса на голубое топливо в странах Европы, которая пытается отказаться от российского газа. С начала марта спрос составляет порядка 350 млн куб. м в сутки — это число на 17% больше, чем в прошлом году.

Издание также пишет, что производители сланцевого газа, чей стремительный рост в 2010-х годах привел к снижению цен и сделал жизнеспособными проекты по экспорту сжиженного природного газа в США, также не спешат наращивать производство в ответ на скачок рынка.

Аналитики отмечают, что попытки Евросоюза (ЕС) заменить российские энергоресурсы альтернативными вызовут болезненные перебои на мировом рынке и приведут к еще к большей инфляции.

Ранее, 17 мая, президент России Владимир Путин заявил, что европейские государства в долгосрочной перспективе стали территориями с высокими ценами на энергоресурсы. Он подчеркнул, что ЕС совершает экономическое аутодафе, отказываясь от российских энергоносителей.

Ряд стран продолжает ужесточать санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса. Они коснулись энергетического сектора, поставок высокотехнологичной и сельскохозяйственной продукции, а также транспортных перевозок. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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