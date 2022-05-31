Верховная рада Украины проголосовала за введение санкций против патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом 31 мая сообщил депутат Алексей Гончаренко.

«Рада проголосовала за введение санкций против патриарха Кирилла», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, в отношении патриарха Кирилла и других представителей Русской православной церкви предусмотрены санкции на 10 лет, теперь это решение парламента должен рассмотреть Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Ранее, 6 мая, премьер-министр Венгрии заявил, что его страна не поддержит персональные санкции Евросоюза (ЕС) в отношении патриарха Кирилла. По словам главы государства, Венгрия не одобряет предложения о санкциях, предусматривающих ограничения в отношении церковных лидеров.

До этого, 4 мая, агентство AFP сообщило о том, что ЕС планирует ввести санкции против патриарха Кирилла в рамках шестого пакета антироссийских санкций.

3 мая возможность введения санкций против патриарха Кирилла прокомментировала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, от санкций США «не застрахован никто». Она отметила, что «рассмотрение вариантов» продолжается, однако на тот момент ей анонсировать было нечего.

По информации издания 15min.lt от 24 апреля, инициатором введения ограничений со стороны ЕС в отношении священнослужителя выступила Литва, которая мотивирует свои действия тем, что патриарх поддерживает действия Москвы. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что данное предложение является абсурдным.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.