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Минимальная зарплата в Москве выросла до 23,5 тыс. рублей

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Минимальная зарплата в Москве с 1 июня поднимется на 10% и превысит 23,5 тыс. рублей. Соответствующее постановление 31 мая подписал мэр города Сергей Собянин.

Что изменится в жизни россиян с 1 июня
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Кроме того, на 10% увеличат размер прожиточного минимума в столице, который составит: в расчете на душу населения — 20 585 рублей; для трудоспособного населения — 23 508 рублей; для пенсионеров — 15 410 рублей; для детей — 17 791 рубль.

«Величина прожиточного минимума применяется в Москве для определения права граждан на получение отдельных социальных выплат и услуг, жилищных субсидий и бесплатной юридической помощи, а также в ряде других случаев», — сказано в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

25 мая российский лидер Владимир Путин поручил повысить пенсии, минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум на 10%. Он сказал, что дискуссии по поводу индексации выплат внутри правительства страны шли долго. Президент уточнил, что размер выплат страховых частей пенсий неработающих россиян увеличится до 19,5%. Притом что с 1 января они уже были увеличены на 8,6%, добавил Путин.

На следующий день юрист, медиатор Юрий Капштык сказал «Известиям», что минимальная зарплата в регионах России сейчас составляет 13 793 рубля. С 1 июня она может повыситься до 15 279 рублей. В среднем по стране МРОТ составляет 12 654 рубля — он вырастет до 13 919 рублей. В Москве МРОТ составляет 21 371 рубль, он вырастет до 23 508 рублей.

9 мая министр труда и соцзащиты Антон Котяков сообщил, что правительство представило президенту предложения о дополнительной индексации пенсий, социальных пособий и МРОТа. Он заявил, что такие меры позволят снизить показатель бедности в стране.

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