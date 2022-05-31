Компания Delivery Club подтвердила утечку данных курьеров

Российская компания Delivery Club во вторник, 31 мая, подтвердила факт утечки данных курьеров, которая произошла две недели назад. В пресс-службе компании указали, что причиной стало внешнее вмешательство в систему.

«Две недели назад служба безопасности Delivery Club обнаружила утечку данных. Опубликованные данные курьеров — часть этого инцидента. Внутреннее расследование показало, что причиной утечки стало внешнее воздействие», — сообщили в организации.

Ранее в этот же день распространились сведения об утечке в интернет баз с фамилиями, именами, зашифрованными паролями, адресами электронной почты и телефонами курьеров «Яндекс Еды» и Delivery Club. В сервисе «Яндекс Еда» сообщили, что служба безопасности компании не фиксировала новых утечек данных.

Последние распространившиеся в Сети сообщения об утечке относятся к инциденту от 1 марта, когда в интернете оказались телефоны клиентов и информация об их заказах: состав и время доставки. Происшествие не коснулось банковских и платежных данных пользователей, а также логинов и паролей.

21 апреля, суд в Москве оштрафовал компанию «Яндекс Еда» на 60 тыс. рублей за нарушение закона о персональных данных. В результате недобросовестных действий одного из сотрудников были опубликованы телефоны клиентов и информация об их заказах.