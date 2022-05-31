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Плато Ай-Петри очистят от незаконных торговых объектов

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Власти Ялты начали очищать плато Ай-Петри от незаконно возведенных торговых объектов. Сейчас в этом месте работают 40 сотрудников муниципальных предприятий и семь грузовиков. Рабочие вывозят все незаконные строения.

По словам мэра Ялты Янины Павленко, которые приводит ИА «Крыминформ», власти ранее обратились к предпринимателям с призывом убрать к 26 мая с этой территории всё, что незаконно построено. Однако не все владельцы объектов сделали это.

Также на месте работают сотрудники полиции и следователи.

Ранее сообщалось, что Крыму выделят деньги на капитальный ремонт многоквартирных домов и благоустройство общественных пространств. Свыше 2 млрд рублей будет выделено на капитальный ремонт более 280 многоквартирных домов, в том числе на замену лифтов. Помимо этого еще почти 2 млрд рублей выделят на благоустройство общественных пространств.

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