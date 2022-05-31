Матвиенко подвергла критике антироссийские санкции стран Запада

Санкции стран Запада против России провоцируют глобальный экономический кризис. Об этом во вторник, 31 мая, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

«Санкционная война <…> развязанная странами коллективного Запада не только против нашей страны, но и против чуть ли не половины человечества. <…> их беспрецедентное количество во многом и провоцирует глобальный экономический кризис», — заявила Матвиенко, выступая перед депутатами Ассамблеи Республики Мозамбик и Парламентской лигой дружбы Россия-Мозамбик.

По ее словам, санкции против РФ достигли предела, но не привели к результатам, на которые рассчитывал Запад. Россия продолжает развитие, справляется с оказанным давлением, заключила Матвиенко.

Ранее в этот день стало известно, что лидерам стран–членов Евросоюза удалось достичь согласия по введению частичного нефтяного эмбарго против РФ, которое коснется поставок нефти по морю. При этом эмбарго на российскую нефть не будет распространяться на поставки энергоресурса по трубопроводу.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Евросоюз планирует отказаться от импорта российской нефти на 90% уже к концу текущего года.

В этот же день первый зампредседателя комитета по энергетике Игорь Ананских отметил в беседе с «Известиями», что на фоне частичного эмбарго ЕС на российскую нефть может уменьшиться ее добыча, в результате чего на рынке возникнет нехватка ресурсов, а цена на нефть вырастет.

С начала российской военной спецоперации по защите Донбасса страны Запада приняли несколько пакетов санкций против Москвы. Они коснулись энергетического сектора, поставок высокотехнологичной и сельскохозяйственной продукции, а также транспортных перевозок. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что подобные решения бьют прежде всего по мировой экономике, в том числе по странам — потребителям сельскохозяйственной продукции, удобрений и других товаров.

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