«Газпром» подтвердил прекращение поставок газа компании GasTerra из-за неоплаты в рублях

Корпорация «Газпром» в своем Telegram-канале во вторник, 31 мая, подтвердила прекращение поставок газа нидерландской компании GasTerra по причине неоплаты ею за энергоресурсы в рублях.

«Газпром» полностью остановил поставку газа компании GasTerra B.V. (Нидерланды) в связи с неоплатой в рублях. По состоянию на конец рабочего дня 30 мая «Газпром экспорт» не получил платеж за поставки газа в апреле от компании GasTerra B.V. в соответствии с Указом Президента РФ №172 от 31.03.2022 г», — говорится в сообщении.

При этом корпорация указала на то, что GasTerra наряду с другими потребителями была заранее осведомлена о новых условиях поставок.

Накануне, 30 мая, компания GasTerra сообщила об отказе расплачиваться за газ в рублях, как того требует указ президента РФ Владимира Путина. В пресс-релизе компания указала на вероятную приостановку поставки газа «Газпром экспортом» 31 мая.

С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных государств, чтобы уйти от доллара и евро в таких расчетах. Соответствующий указ подписал 31 марта Владимир Путин. Глава государства отмечал, что отказ платить в российской валюте Москва будет воспринимать как неисполнение контрактных обязательств.

Как пояснил в конце февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, новые условия оплаты за газ рублями — это не шантаж, а необходимость, вызванная тем, что у страны украли довольно значительную сумму резервов.