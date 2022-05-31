Два пассажирских теплохода столкнулись в Санкт-Петербурге, двигаясь по Крюкову каналу. Об этом 31 мая сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

«По предварительным данным, 30 мая 2022 года, около 18 часов, пассажирский теплоход «Прометей», двигаясь по Крюкову каналу, столкнулся с проходящим мимо теплоходом «Андруши», в результате чего первое судно совершило навал на Краснофлотский мост», — рассказали в пресс-службе.

В результате аварии никто не пострадал.

Отмечается, что следователи произвели осмотр места происшествия и теплоходов, а также опросили судоводителей и собственников и организовали комплекс проверочных мероприятий, направленных на выяснение обстоятельств произошедшего и причиненного ущерба.

Процессуальное решение будет принято после проверки по факту аварии.

Ранее, в апреле, сообщалось, что ехавший на высокой скорости водитель каршеринга не справился с управлением и упал в реку Фонтанка в Санкт-Петербурге, пытаясь скрыться от сотрудников полиции. За рулем был 22-летний молодой человек, в момент происшествия он находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате инцидента были госпитализированы два человека.