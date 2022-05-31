Власти Новосибирска опровергли приостановку строительства новой школы

Строительство школы № 54 в Новосибирске продолжается в соответствии с графиком. Об этом изданию VN.ru сообщили в пресс-службе городской мэрии.

«По информации департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, строительство нового здания школы № 54 не приостановлено, работы на объекте ведутся в соответствии с графиками производства работ, предусмотренными муниципальными контрактами», — говорится в сообщении.

К августу 2022 года на объекте должны завершить возведение стен, перекрытий, лестничных маршей. Также к этой дате необходимо выполнить остекление.

Как уточняет VN.ru, аварийное здание школы № 54 возвели в 30 годы XX века. Осенью 2020-го его снесли, а августе следующего года началось строительство нового здания. Ввести его в эксплуатацию планируется в 2023 году.