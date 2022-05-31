Еще 102 млн рублей направят на ремонт трассы Камаевка–Асино в Томской области
В Томской области направят еще 102,6 млн рублей на реконструкцию трассы Камаевка–Асино–Первомайское. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Как объяснил РИА «Томск» глава регионального департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Юрий Баев, средства пойдут ремонт изношенных подъездов к мостам, возведенным в 2012–2014 годы.
Подрядчик на работы уже определен. Им стало АО «Автодорстрой». Завершить ремонт указанных участках планируется до 1 октября 2022 года.
В 2017 году в Томской области началась реконструкцию автодороги Камаевка–Асино–Первомайское стоимостью 3 млрд рублей. В 2018-м работы пришлось приостановить из-за отсутствия финансирования.
Ремонт удалось возобновить в 2020 году, когда регион получил 500 млн рублей из федерального бюджета. В 2022-м было получено еще 684 млн рублей. Завершить реконструкцию «Автодорстрой» должен к 2023 году.