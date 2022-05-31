Состояние Таганрогского залива проверят в Ростовской области

Проверка состояния Таганрогского залива началась в Ростовской области после сообщений о загрязнении. Пробы воды направят на лабораторные исследования.

По данным министерства природных ресурсов и экологии региона, информация о возможном сбросе неочищенных сточных вод в районе Таганрогского залива в Азовское море была опубликована в местных СМИ. Очевидцы публиковали фотографии загрязненной воды и уточняли, что от воды исходит неприятный запах, пишет RostovGazeta. По словам местных жителей, черная жидкость вытекает на берег в селе Петрушино.

Инспекторы Минприроды направили информацию в Черноморо-Азовское морское управление Роприроднадзора. Ведомство проведет проверку по факту возможного загрязнения. Кроме того, взяты пробы воды для определения источника сбросов.

В конце мая загрязнение почвы нефтепродуктами обнаружили в туристическом поселке Термальный на Камчатке.