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В Запорожье рассказали об очередях на получение российских паспортов

Замглавы МВД Запорожья Селиванов заявил, что на получение паспортов РФ выстроились очереди
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Фото: ТАСС/Александр Река
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Большая очередь из желающих получить российское гражданство выстроилась около отделения миграционной службы в Запорожской области. Об этом во вторник, 31 мая, заявил «Известиям» замначальника ГУ МВД Запорожской области Алексей Селиванов.

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«Сегодня стоят очереди на получение российских паспортов. Мы вчера открыли отделение миграционной службы, где принимаем у людей заявления на российское гражданство. И сегодня там стоит большая очередь», заявил он.

По его словам, можно назвать символичным то, что жители освобожденных территорий получили возможность подать заявления в преддверии Дня России. Селиванов подчеркнул, что Запорожье отпразднует День России 12 июня, а правоохранительные органы обеспечат полную безопасность с целью недопущения провокаций со стороны Киева.

«По поводу мер безопасности на массовых мероприятиях ко Дню России. Естественно, меры безопасности будут применяться. Еще накануне 9 мая были попытки провокаций с украинской стороны, и, естественно, накануне 9 мая предпринимались очень серьезные меры безопасности на освобожденной территории Запорожской области», пояснил он.

27 мая Селиванов заявил «Известиям», что порядка 86% населения региона хотят получить российский паспорт. По его словам, на территории Запорожья остались либо пророссийски настроенные жители, либо нейтральные. Тогда же сообщалось, что выдача паспортов и оформление гражданства РФ в Херсоне и Запорожье пройдут с учетом аналогичного опыта Крыма в 2014 году.

25 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства в Запорожской и Херсонской областях. Затем власти Запорожья сообщили, что подготавливают инфраструктуру для организации процедуры выдачи жителям паспортов РФ.

В тот же день представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что регион после его полного освобождения от украинских националистов возьмет курс на вхождение в состав России.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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