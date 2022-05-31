В Запорожье рассказали об очередях на получение российских паспортов

Большая очередь из желающих получить российское гражданство выстроилась около отделения миграционной службы в Запорожской области. Об этом во вторник, 31 мая, заявил «Известиям» замначальника ГУ МВД Запорожской области Алексей Селиванов.

«Сегодня стоят очереди на получение российских паспортов. Мы вчера открыли отделение миграционной службы, где принимаем у людей заявления на российское гражданство. И сегодня там стоит большая очередь», — заявил он.

По его словам, можно назвать символичным то, что жители освобожденных территорий получили возможность подать заявления в преддверии Дня России. Селиванов подчеркнул, что Запорожье отпразднует День России 12 июня, а правоохранительные органы обеспечат полную безопасность с целью недопущения провокаций со стороны Киева.

«По поводу мер безопасности на массовых мероприятиях ко Дню России. Естественно, меры безопасности будут применяться. Еще накануне 9 мая были попытки провокаций с украинской стороны, и, естественно, накануне 9 мая предпринимались очень серьезные меры безопасности на освобожденной территории Запорожской области», — пояснил он.

27 мая Селиванов заявил «Известиям», что порядка 86% населения региона хотят получить российский паспорт. По его словам, на территории Запорожья остались либо пророссийски настроенные жители, либо нейтральные. Тогда же сообщалось, что выдача паспортов и оформление гражданства РФ в Херсоне и Запорожье пройдут с учетом аналогичного опыта Крыма в 2014 году.

25 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства в Запорожской и Херсонской областях. Затем власти Запорожья сообщили, что подготавливают инфраструктуру для организации процедуры выдачи жителям паспортов РФ.

В тот же день представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что регион после его полного освобождения от украинских националистов возьмет курс на вхождение в состав России.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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