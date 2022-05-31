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Туристам вновь разрешат посещать «Красноярские столбы»

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С 1 июня частично снимается запрет на посещение нацпарка «Красноярские столбы». Он был объявлен до 9 июня из-за сложной пожароопасной обстановки.

С июня для туристов откроют пока только четыре самых популярных туристических маршрута: на Центральных Столбах — «Природа — великий скульптор», на Восточном входе — маршруты к скалам Китайская стенка, Такмак и Ермак. Со стороны Бобрового лога туристический маршрут по-прежнему будет завершаться на орнитологической смотровой площадке. На остальной территории нацпарка сохраняется запрет на посещение, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Ограничения продолжают действовать на всей территории рекреационной зоны нацпарка, за исключением чаши Гранитного карьера со стороны Восточного входа и детской площадки кордона Лалетино со стороны Центрального входа. Нарушителей будут штрафовать на сумму от 3 тыс. рублей.

Запрет на территории «Столбов» был введен из-за угрозы возникновения пожаров на 20 дней — до 20 мая. Позже его продлили до 27 мая, а затем — до 9 июня. В буферную зону пропуски туристам не будут выдаваться до окончания всего пожароопасного сезона — до октября.

Каштаковская тропа закрыта для посетителей из-за опасности падения сухостойных деревьев и встреч с хищниками. Также администрация предупреждает о пике клещевой активности.

Ранее сообщалось, что на территории Красноярского края площадь 23 лесных пожаров достигла 35,8 тыс. га. За сутки было ликвидировано 13 возгораний общей площадью 1,6 тыс. га.

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