Молодой человек пострадал при опрокидывании авто в Тамбове
В Тамбове в результате опрокидывания отечественной легковушки пострадал человек. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла вечером 30 мая на улице Запрудной. По данным ведомства, 22-летний водитель «Лада Калина» потерял управление и допустил опрокидывание машины.
В результате пострадал 22-летний пассажир легковушки. Его доставили в травматологический центр городской клинической больницы имени Архиепископа Луки Тамбова, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».
Всего за минувшие сутки на территории региона зафиксировано девять ДТП с материальным ущербом. Также сотрудники ДПС отстранили от управления 13 водителей, находившихся в состоянии опьянения, и пятерых человек, севших за руль без прав.