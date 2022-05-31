Реконструкцию Северной окружной дороги Рязани оценили в 755 млн рублей

Стоимость реконструкции Северной окружной дороги Рязани составит более 755 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

Масштабная реконструкция запланирована на отрезке протяженностью 3,428 км. Работы стартуют уже в этом году и завершатся в 2023-м, пишет 62INFO.ru.

Также в проект ремонта входит обустройство освещения и тротуаров с велодорожкой, установка пешеходного ограждения и замена тросового ограждения на металлическое барьерное. Кроме того, запланировано строительство надземного пешеходного перехода в районе 2-го Борковского карьера и разворотного круга.

Как уточняет РИА «7 новостей», Северная окружная дорога была передана в собственность региона. Также область теперь будет отвечать за улицу Большую, части проезда Шабулина и Московского шоссе.