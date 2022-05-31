Школьникам в Астрахани предложили трудоустройство на время каникул
Школьникам и студентам Астрахани предложили варианты трудоустройства на время летних каникул. Юным горожанам необходимо обращаться в центр занятости населения.
По данным экспертов, в поисках работы обычно находятся дети от 14 до 17 лет. Иногда вместе с родителями в центр занятости обращаются 13-летние подростки, пишет «Астрахань 24».
Несовершеннолетним предлагают работу, связанную с уборкой и озеленением территорий, а также вакансии курьера и подсобника.
В Астрахани летом планируют открыть 44 пришкольных лагеря. Для детей создадут все условия разнообразного и полезного отдыха. Школьников обеспечат трехразовым питанием.