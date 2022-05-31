Купаться запретили в Иркутском водохранилище у ледокола «Ангара»
В Иркутском водохранилище в зоне рекреации у ледокола «Ангара» качество воды признали не соответствующим микробиологическим показателям. Проверку проводили сотрудники Роспотребнадзора.
В пресс-службе ведомства сказали, что купание в этом водоеме является фактором риска для здоровья населения, пишет ИА IrkutskMedia.
Роспотребнадзор летом организовал контроль качества воды в 62 мониторинговых точках. Ее проверяют на соответствие санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим показателям.
Ранее специалисты установили несоответствие качества воды по микробиологическим показателям на участках трех водоемов — на реке Тайшетке (западная граница Тайшета), реке Бирюсе (8-й км от западной границы Тайшета), реке Ие (урочище Красный Яр в Тулуне и деревня Казакова Тулунского района).