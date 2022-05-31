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Купаться запретили в Иркутском водохранилище у ледокола «Ангара»

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В Иркутском водохранилище в зоне рекреации у ледокола «Ангара» качество воды признали не соответствующим микробиологическим показателям. Проверку проводили сотрудники Роспотребнадзора.

В пресс-службе ведомства сказали, что купание в этом водоеме является фактором риска для здоровья населения, пишет ИА IrkutskMedia.

Роспотребнадзор летом организовал контроль качества воды в 62 мониторинговых точках. Ее проверяют на соответствие санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим показателям.

Ранее специалисты установили несоответствие качества воды по микробиологическим показателям на участках трех водоемов — на реке Тайшетке (западная граница Тайшета), реке Бирюсе (8-й км от западной границы Тайшета), реке Ие (урочище Красный Яр в Тулуне и деревня Казакова Тулунского района).

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