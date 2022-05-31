Лукашенко наградил сотрудников КГБ за участие в спецоперации на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил сотрудников Комитета госбезопасности (КГБ) республики, которые принимали участие в спецоперации по освобождению граждан республики на территории Украины. Об этом сообщил во вторник, 31 мая, близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул Первого».
«Еще одно мероприятие в рабочем графике под грифом «совершенно секретно». Президент сегодня наградил сотрудников Комитета госбезопасности, участвовавших в спецоперации КГБ на территории Украины», — говорится в сообщении.
Ранее Лукашенко заявил, что Минск провел на Украине спецоперацию по освобождению граждан республики. Решение об этом было принято 7 апреля на заседании Совета безопасности Белоруссии после того, как на Украине захватили белорусские грузовые автомобили вместе с их водителями общей численностью около ста человек.
Как заявил тогда президент республики, он предупреждал Киев, что будет вынужден провести операцию по освобождению этих людей. При этом президент неоднократно подчеркивал, что белорусские военные не участвуют в спецоперации России.
Инцидент произошел 24 февраля на въезде на территорию таможенного поста «Доманово» Волынской области Украины. По прибытии в Белоруссию потерпевшие водители обратились за помощью в органы внутренних дел.
На момент начала военной спецоперации России на территории Украины застряли 290 белорусских водителей большегрузных автомобилей. У них отобрали фуры с грузом на €200 тыс. По факту произошедшего Следственный комитет (СК) Белоруссии возбудил уголовное дело.