Торговые сети РФ начнут работать в Херсонской области вместо ушедших украинских

Российские торговые сети начинают работать в Херсонской области вместо закрывшихся украинских. Об этом во вторник, 31 мая, заявил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

«Пока ассортимента нет, торговые сети пока большие крупные украинские остановили свою работу, российские потихоньку заполняют [ниши]», — сказал он ТАСС.

Он также отметил, что потребности в продовольствии в Херсонской области закрыты на 60% за счет реализации продукции местных производителей и российских.

«На рынке есть абсолютно все: и российские продукты, и местных производителей. Херсонская область аграрная область, поэтому местные сельхозпроизводители поставляют и овощную продукцию и мясомолочную, но ее недостаточно, конечно», — рассказал Сальдо.

Ранее в этот день замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что на территории Херсона рубль введен в полноценный оборот, все магазины обязаны торговать в рублях и гривнах. В тот же день стало известно, что на российскую мобильную связь и интернет перешли Херсонская и Запорожская области. Кроме того, в Херсоне запущены зоны бесплатного Wi-Fi.

25 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства в Запорожской и Херсонской областях.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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