Нынешний президент Украины Владимир Зеленский всего лишь пешка в шахматной партии США, которой очень легко пожертвовать. Об этом во вторник, 31 мая, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, добавив, что власти Херсонской области верно определили место украинского лидера в политической парадигме.

Ранее в этот день замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о том, что Зеленский не может называться президентом Украины, поскольку по факту является резидентом западных хозяев.

По мнению Стремоусова, нынешний украинский лидер делает популистские заявления, которые западные кураторы вкладывают ему в уста.

«Власти Херсонской области верно определили место Зеленского в политической парадигме, Херсон — это первая ласточка, за этим заявлением последуют и заявления из других регионов, признающих марионеточный режим официального Киева. Я бы сказал, что нынешний президент Украины — всего лишь пешка в шахматной партии США. Мы знаем, что пешка — это фигура, которая ценится меньше всего и которой очень легко пожертвовать», — отметил Белик.

Как подчеркнул парламентарий, Зеленский не принимает решений, все его заявления — это трансляция указаний США. Он никогда не сможет взять власть в собственные руки, так как сам находится в «прочных тисках Запада», лишающих его любых попыток проявления самостоятельности, заключил Белик.

25 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства в Херсонской и Запорожской областях.

Херсонская область перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации по защите Донбасса, которую Москва начала 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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