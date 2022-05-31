Экономист назвал целью моратория на валютные проверки попытки оживления ВЭД

Правительство России с помощью введения моратория на налоговые проверки соблюдения валютного законодательства, возможно, пытается оживить внешнеторговые операции участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Об этом заявил «Известиям» доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко во вторник, 31 мая.

Ранее в этот же день премьер-министр РФ Михаил Мишустин пописал постановление, согласно которому с 1 июня по 31 декабря вводится мораторий на проверки налоговыми органами соблюдения валютного законодательства. Исключение составят проверки, в ходе которых ранее выявляли нарушения со сроком давности, истекающим до конца 2022 года. В этом случае налоговая может контролировать эти нарушения. Также мораторий не распространяется на нарушения, связанные с исполнением нормативных правовых актов, принятых после 27 февраля этого года и устанавливающих специальные экономические меры в ответ на санкции недружественных стран.

По словам Домащенко, в первую очередь мораторий нужен, чтобы притормозить сокращение несырьевого экспорта и импорта. С сырьевым ситуация еще более-менее, добавил он.

«Риски резко выросли для участников ВЭД, и хотя бы со стороны российского государства требуется демонстрация максимальной лояльности», — отметил экономист.

Среди рисков, по его словам, существуют санкционные, а также блокировки счетов за рубежом, зарубежных контрагентов, зависания средств при прохождении платежей. Всё это не добавляет оптимизма предпринимателям, поэтому хотя бы российское государство должно быть лояльно, подчеркнул эксперт.

5 апреля Мишустин заявил, что правительство подготовило очередной пакет по поддержке экономики России. Глава кабмина утверждал, что предложенные инициативы «охватывают несколько сфер, среди них есть меры по ускорению бюджетных процедур, по налоговому стимулированию, по поддержке конкретных отраслей».