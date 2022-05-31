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Автомобиль задавил трехлетнего ребенка на велосипеде на Камчатке

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В городе Вилючинск в Камчатском крае под колеса автомобиля попал трехлетний велосипедист. Ребенок погиб.

ДТП произошло 30 мая в 19 часов в жилом районе Рыбачий, на улице Крашенинникова. Ребенок, управляя велосипедом, двигался по левому краю проезжей части и совершил наезд на движущийся автомобиль Toyota Corolla, сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на УГИБДД УМВД по региону.

28 мая сообщалось, что в селе Чемал Республики Алтай легковой автомобиль столкнулся с мопедом, на котором ехали двое несовершеннолетних, водитель и пассажир мопеда пострадали.

30 апреля в Оренбургском районе в результате столкновения мопеда с деревом пострадал 16-летний подросток. По предварительным данным, водитель мопеда «Сигма» потерял управление и на полном ходу врезался в дерево.

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