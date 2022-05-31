В МИЦ «Известия» обсуждают способы защиты детей в интернете. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» во вторник, 31 мая, проходит пресс-конференция на тему: «Безопасность детей в интернете в преддверии летних каникул».

Какие угрозы наиболее распространены в социальных сетях? Как в русскоязычном интернете регулируется оборот опасного контента? Как защитить детей от фейков и кибербуллинга?

Участники: