В МИЦ «Известия» обсуждают способы защиты детей в интернете. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» во вторник, 31 мая, проходит пресс-конференция на тему: «Безопасность детей в интернете в преддверии летних каникул».
Какие угрозы наиболее распространены в социальных сетях? Как в русскоязычном интернете регулируется оборот опасного контента? Как защитить детей от фейков и кибербуллинга?
Участники:
- Ольга Ярославская, уполномоченный по правам ребенка в городе Москве;
- Урван Парфентьев, координатор Центра безопасного интернета;
- Владимир Зыков, директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров;
- Наталья Наумова, детский психолог.