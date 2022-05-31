Болгария добилась отсрочки нефтяного эмбарго ЕС против России до конца 2024 года

Власти Болгарии добились для своей страны исключения из эмбарго Европейского союза и до конца 2024 года смогут получать нефть из России. Об этом 31 мая сообщил премьер-министр страны Кирил Петков.

«В реальных соглашениях, которые будут опубликованы через два дня, у Болгарии будет отдельный пункт с отступлениями конкретно для нас», — цитирует Петкова издание Sofia Globe.

Как отметил глава правительства Болгарии, полученное исключение из общих санкционных правил Евросоюза позволит Софии приспособить нефтеперерабатывающую отрасль к импорту топлива из других стран.

Ранее, в начале мая, Болгария и Чехия заявили о намерении выйти из эмбарго на импорт нефти из России в случае его принятия в Евросоюзе.

Также стало известно, что лидерам стран-членов Евросоюза удалось достичь согласия по введению частичного нефтяного эмбарго против РФ в шестом пакете санкций ЕС, которое коснется поставок нефти по морю. При этом эмбарго на российскую нефть не будет распространяться на поставки энергоресурса по трубопроводу.

4 мая сообщалось, что Евросоюзу не удалось достичь соглашения в вопросе введения эмбарго на импорт российской нефти. Уточнялось, что Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария выразили обеспокоенность относительно предложенных мер.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что граждане стран Запада уже платят большую цену за введение их государствами антироссийских санкций, Кремль готовит ответ на шестой пакет рестрикций Евросоюза.

11 мая экономический обозреватель швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung Геральд Хосп заявил, что Россия может выиграть в случае введения ЕС нефтяного эмбарго. При таком развитии событий цены моментально вырастут, но Москва еще какое-то время будет поставлять в ЕС уже подорожавшую нефть, объяснил специалист.

Ряд стран продолжает ужесточать санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля специальную операцию по защите мирного населения Донбасса. В Кремле отмечали, что спецоперация преследует цели демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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