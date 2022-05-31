Водитель внедорожника сбил четырехлетнего ребенка в Брянске

В Брянске в результате наезда внедорожника пострадал четырехлетний ребенок, который пересекал дорогу с бабушкой. Об этом сообщает региональное УГИБДД.

Авария произошла вечером 30 мая на бульваре 50 лет Октября. По предварительным данным, 63-летний водитель Toyota Land Cruiser при повороте налево сбил мальчика, который пересекал проезжую часть на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу в сопровождении бабушки.

В результате ДТП ребенок получил ссадины подбородочной, носогубной и лобной областей, рвано-ушибленную рану верхней губы. Медики оказали ему помощь и назначили домашнее лечение, пишет NASHBRYANSK.RU.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Вечером 28 мая в поселке Уста Нижегородской области лишенная водительских прав женщина сбила двух девочек в возрасте 15 и 16 лет, одна из них скончалась. Очевидец происшествия пыталась оказать помощь пострадавшим на проезжей части, и в этот момент в нее въехал мопед.

По данным «Известий», с места происшествия автомобилистка скрылась. Она бросила машину в лесу и попыталась сбежать, но ее задержали. Как выяснилось позже, за рулем она находилась в состоянии алкогольного опьянения.