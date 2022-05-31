Женщина-пешеход погибла в ДТП на севере Москвы

На севере Москвы женщина-пешеход погибла в ДТП. Об этом 31 мая сообщает столичная Госавтоинспекция в Telegram.

Инцидент произошел на пересечении улицы 800-летия Москвы и Дмитровского шоссе. Водитель автомобиля Range Rover не справился с управлением и допустил выезд на тротуар, где сбил женщину.

«В результате ДТП женщина, на вид в возрасте 60 лет, от полученных травм скончалась. Сам водитель не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб города, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавили в ведомстве.

Очевидцы рассказали, что перед аварией Range Rover подрезала машина такси, которая скрылась с места.

Ранее в этот день в Нижнекамске (Татарстан) в результате столкновения трех автомобилей погиб человек. Водитель Mazda 6 выехал на встречку и врезался в Renault Fluence и «Ниву». По словам очевидцев, одна из машин вылетела в кювет и перевернулась, у другой оторвало двигатель. В результате водитель Renault скончался. Как рассказали в региональном минздраве, еще четыре человека получили травмы и были госпитализированы.