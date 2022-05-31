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Более 10 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Анталье

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Фото: Global Look Press/Michael Weber
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Автобус, предположительно, с туристами из РФ попал в ДТП в Анталье, есть пострадавшие. Об этом во вторник, 31 мая, сообщает агентство Haber dairesi.

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ДТП произошло в районе Чамъюва уезда Кемер. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в опору линии электропередачи.

В автобусе находились 13 туристов, водитель. 11 пассажиров пострадали. Их доставили в больницы районов Кумлуджа и Финике. Состояние пострадавших не вызывает опасений.

18 апреля туристический автобус также попал в аварию в Анталье. В результате пострадали 12 человек. Автобус вылетел с трассы Манавгат — Кызылот из-за лопнувшей во время движения шины. Все пострадавшие были доставлены в больницу Манавгата.

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