Более 10 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Анталье
Автобус, предположительно, с туристами из РФ попал в ДТП в Анталье, есть пострадавшие. Об этом во вторник, 31 мая, сообщает агентство Haber dairesi.
ДТП произошло в районе Чамъюва уезда Кемер. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в опору линии электропередачи.
В автобусе находились 13 туристов, водитель. 11 пассажиров пострадали. Их доставили в больницы районов Кумлуджа и Финике. Состояние пострадавших не вызывает опасений.
18 апреля туристический автобус также попал в аварию в Анталье. В результате пострадали 12 человек. Автобус вылетел с трассы Манавгат — Кызылот из-за лопнувшей во время движения шины. Все пострадавшие были доставлены в больницу Манавгата.