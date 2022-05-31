Военный эксперт прокомментировал слова о «стратегическом кошмаре» НАТО

Россия не представляет угрозы для Финляндии, однако, вступая в НАТО, страна отдает свой суверенитет США, считает военный эксперт Виктор Литовкин.

Таким образом он прокомментировал слова старшего научного сотрудника инициативы «Новое американское взаимодействие» при Атлантическом совете Эммы Эшфорд, которая в своей статье отмечает, что вступление Финляндии в НАТО — это стратегический кошмар для США, так как это резко повысит уязвимость альянса перед любыми будущими атаками Москвы.

«Россия не представляет угрозу для Финляндии. Мы 70 лет прожили в мире и согласии. Когда Финляндия вступит в НАТО, ситуация ухудшится, уже сейчас финские заводы на территории России закрываются, а продовольственных фирм становится все меньше и меньше. Под давлением США Финляндия выбрала свой путь развития, но это ее выбор», — подчеркнул он в беседе с «Известиями».

Литовкин добавил, что, хотя в Финляндии и делают заявления о том, что на территории страны не допустят присутствия чужих войск и вооружений, однако, по мнению эксперта, «никто Финляндию спрашивать не будет», так как, когда государство становится членом НАТО, оно отдает свой суверенитет Вашингтону и становится «вассалом Штатов».

Ранее, 29 мая, заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что на фоне проводимой РФ спецоперации Североатлантический альянс может не соблюдать ограничения по соглашению Основополагающего акта Россия—НАТО и создавать прочные позиции на восточном фланге.



Литовкин тогда заявил «Известиям», что в НАТО хотят, чтобы руки альянса были развязаны, а от России требуют подчинения его требованиям. Эксперт выразил мнение, что подобные заявления — пример того, как в НАТО понимают порядочность, а «НАТО и порядочность — несовместимые понятия».

18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе. По словам генсека, альянс рассчитывает на быстрые шаги по оформлению членства этих стран в блоке.

МИД России критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к альянсу, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет. Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.