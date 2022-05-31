Политолог заявил об осознании ЕС обратного влияния антироссийских санкций

Санкции долго не будут отменять, но некоторые из них незаметно сами себя изживут, поскольку страны начали понимать, что своими мерами они действуют как на Россию, так и на тех, кто эти меры принимает. Об этом политолог Юрий Светов заявил во вторник, 31 мая.

«Постепенно начало приходить понимание того, что санкции — вещь обоюдоострая. Пытаясь наказать Россию, авторы ограничений наказывают себя», — цитирует его телеканал «360».

При этом есть государства, например Великобритания и даже Германия, для руководителей которых проблемы собственных граждан не имеют никакого значения. Они называют это платой за свободу и призывают избирателей прекращать мыться, отказываться от езды на автомобилях и от других важных вещей, указал Светов.

Есть и те, кого больше волнуют граждане своей страны. Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что сочувствует Украине, но для него важны нужды собственного населения. Из-за этого Евросоюзу пока не удалось принять шестой пакет антироссийских санкций, указал политолог.

«Думаю, что чем дальше, тем чаще этот вопрос будет подниматься. Политики Эстонии, например, уже объявили о необходимости принять седьмой пакет санкций. Так говорят страны, которые находятся на иждивении у Евросоюза. Они рассчитывают, что альянс решит их проблемы, и считают, что он обязан заплатить за бескомпромиссную антироссийскую позицию», — считает эксперт.

Светов отметил, что другие государства понимают, что платить придется им, и начинают считать свои деньги.

При этом политолог высказал мнение, что послабления санкций не будет, пока страны Евросоюза не получат разрешения из США.

«Все эти 10 тыс. санкций приняты, потому что Штаты полагают, что именно этим кнутом они заставят Россию действовать так, как им хочется», — отметил он.

Ранее, 29 мая, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что санкции, введенные западными странами в отношении России, готовились на протяжении долгого периода, и едва ли они будут отменены по завершении спецоперации, пишет Life.Ru.

Ряд стран продолжает ужесточать санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля специальную операцию по защите мирного населения Донбасса. В Кремле отмечали, что спецоперация преследует цели демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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