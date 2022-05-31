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Продажу алкоголя на один день ограничат в Саратовской области

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Розничную продажу алкоголя ограничат в Саратовской области 1 июня. В регионе будут отмечать День защиты детей.

Согласно региональному законодательству, торговля будет приостановлена на весь день. Ограничения снимут 2 июня в 10:00, уточняет ИА «Взгляд-инфо». Запрет на продажу спиртных напитков не распространяется на заведения общественного питания.

Ранее запрет действовал 21 мая, когда в Саратовской области отмечали последние звонки. Кроме того, продажу алкоголя ограничат 27 июня в рамках празднования Дня молодежи.

О торговых ограничениях в День защиты детей также сообщили власти Оренбургской области. Нарушителям грозит административное наказание.

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