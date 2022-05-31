Более 600 лифтов заменят в Самарской области в этом году
В многоквартирных домах Самарской области в 2022 году заменят не менее 612 лифтов. Об этом заявил министр энергетики и ЖКХ региона Александр Мордвинов в прямом эфире площадки «Объясняем.РФ».
На сегодняшний день специалисты заменили более 100 единиц лифтового оборудования. До конца года планируется обновить еще около 500.
По словам министра, замене подлежат все лифты, установленные более 25 лет назад. По ним составлен адресный перечень, а по 1,5 тыс. из них уже собраны документы.
Также замене подлежит оборудование, вышедшее из строя. Для этого жители должны получить заключение о непригодности кабины к эксплуатации. Выдать документ может специальная организация, пишет НИА «Самара».
Однако, как отметил Мордвинов, на моментальную замену лифта рассчитывать нельзя, поскольку оба механизма предполагают сбор большого количества документов.
В 2021 году в домах Самарской области заменили 175 лифтов.