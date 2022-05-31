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Улицы Олекминска затоплены из-за дождей и разлива реки Лены

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Улицы города Олекминска в Якутии оказались затоплены. Над старинным городом прошли дожди, а в реке Лене начала прибывать вода. Залило частично улицы Набережная, Бекетова, часть микрорайона Черемушки.

По словам главы города Сергея Щеблякова, которые приводит ИА SakhaNews, из-за обильных дождей и выхода волны с Витима на Лену уровень воды в ней поднялся. Она могла через шлюзы хлынуть на территорию, поэтому их закрыли.

По причине большого количества осадков водопропускные каналы наполнились водой. Сейчас воду выкачивают помпами. Уровень воды в канавах начал падать. Коммунальные службы контролируют ситуацию, сказал градоначальник.

Агентство напоминает, что в Якутске также существует проблема с водоотведением. Из-за этого идет деградация вечной мерзлоты, но при этом продолжается активное строительство многоэтажных домов.

Между тем в ближайшие сутки, 1 июня, синоптики обещают в девяти районах республики грозы. Порывы ветра будут достигать 18 м/с, пишет ИА YakutiaMedia со ссылкой на УГМС. Неблагоприятные погодные явления ожидаются в Кобяйском, Намском, Усть-Алданском, Горном, Хангаласском, Олекминском, Ленском, Алданском, Нерюнгринском районах.

В Арктических районах небольшие и умеренные дожди, местами с мокрым снегом. При грозе ветер порывистый до 18 м/с.

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