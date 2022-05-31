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Коллекционер открыток Цуканов пропал в Москве

В Москве разыскивают пропавшего неделю назад коллекционера открыток Павла Цуканова
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Фото: philocarty.nethouse.ru
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В Москве разыскивают известного коллекционера открыток Павла Цуканова, пропавшего почти неделю назад. Об этом во вторник, 31 мая, сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах.

По его данным, Цуканов выходил на связь 23 мая, после этого его телефон перестал отвечать. Соседи 86-летнего коллекционера рассказали, что не видели его уже около недели. До исчезновения он планировал поехать на вернисаж в Измайлово.

В полицию с сообщением о пропаже Цуканова обратилась председатель совета дома в 1-м Спасоналивковском переулке, где проживает коллекционер.

Цуканов более 50 лет занимается собиранием и изучением почтовых открыток. За свою карьеру он провел более 100 тематических выставок и участвовал в съемках документальных фильмов. Также он является одним из основателей Музея открытки при Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства. Имеет медаль «За выдающийся вклад в развитие коллекционного дела в России».

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