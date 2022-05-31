Люди погибли в результате атаки ВСУ по дому престарелых в Стаханове
В доме престарелых в Стаханове Луганской Народной Республики (ЛНР), загоревшемся после обстрела со стороны Украины, есть погибшие и раненые. Об этом 31 мая сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Владимир Киселев в эфире Первого канала.
«Сейчас идет спасательная операция. Есть, к сожалению, и погибшие, и раненые, сейчас устанавливается полностью вся картина происходящего: откуда били, кто бил», — сказал он.
Ранее в этот день стало известно, что два человека погибли в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ЛНР, также повреждены школа и больница. За сутки ВСУ выпустили пять снарядов из реактивных систем залпового огня БМ-27 «Ураган» и 12 мин из крупнокалиберного миномета.
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