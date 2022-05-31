Захарова заявила о «прогибании» Байдена с помощью «киевских клоунов»

Президента США Джо Байдена «прогнут свои же, используя киевских клоунов». Об этом 31 мая, комментируя дискуссию вокруг отказа Вашингтона поставлять Киеву дальнобойные системы залпового огня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Накануне Байден сказал, что его страна не будет поставлять Украине ракетные системы, способные наносить удары по территории России. В ответ советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что его страна устроит США «образцово-показательную истерику», если Вашингтон откажется от поставок реактивных систем залпового огня (РСЗО).

«Первым начал истерить [бывший посол США в РФ,] «дипломат» [Майкл] Макфол: «Это ошибка. Настоящие лидеры умеют пересматривать решения. Надеюсь, он это сделает». Система выстроена четко. Байдена прогибают свои же — группа неоконов Демократической партии, используя киевских клоунов», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Политолог Богдан Безпалько в интервью «Известиям» 28 мая сказал, что поставки дальнобойных ракет Киеву приведут к незамедлительному ответу России. Он уточнил, что в этом случае есть много вариантов ответов со стороны РФ: от применения новых видов оружия до привлечения к военной операции союзников.

За день до этого газета The New York Times со ссылкой на анонимные источники в администрации сообщила, что в Белом доме приняли решение пополнить новый пакет военной помощи Украине РСЗО большой дальности. По данным издания, официальное заявление будет сделано на этой неделе.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите ДНР и ЛНР. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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